Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Erhan Ö. (43) idaresindeki hafif ticari araç, Emin Ö. (56) yönetimindeki 43 AGZ 257 kamyona çarptı. Kazada sürücü Erhan Ö. ile araçtaki İsmail Ö. (72), Aysel Ö.(71), Nuran Ö. (37) ve Eymen Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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