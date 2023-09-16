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Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı ve hurda yığınına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Aracın hurda yığınına döndüğü kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Hurda yığınına dönen araçtan yaralı olarak kurtulan 3 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altıla alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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