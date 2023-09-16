Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı ve hurda yığınına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Aracın hurda yığınına döndüğü kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Hurda yığınına dönen araçtan yaralı olarak kurtulan 3 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.
Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altıla alındı. - KÜTAHYA