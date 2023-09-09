Kütahya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Kazada otomobilin yoldan çıkarak takla attığı ve ilçe merkezi girişinde meydana geldiği belirtildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Altıntaş- Kütahya Karayolu ilçe merkezi girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çarptı. Kazada, ters dönen otomobilde sürücü ile biri çocuk iki kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA