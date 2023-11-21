Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada maddi hasar da meydana geldi.

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı karayolu Kütahya Ticaret Borsası önünde, S.D. idaresindeki 43 DS 772 plakalı hafif ticari araç ile 34 FOM 007 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralılar, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA