Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 AS 294 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan 07 APZ 013 plakalı otomobil ile çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA