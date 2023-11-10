Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 43 AS 294 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan 07 APZ 013 plakalı otomobil ile çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel