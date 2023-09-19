Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan hafif ticari araç, park halindeki bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise ışıklandırma sistemi istedi.

Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil ile çarpışan araç, takla atarak park halindeki araçla çarptı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Veli B. idaresindeki 43 LN 392 plakalı hafif ticari araç, sanayi istikametinden çevre yoluna çıktığı esnada, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Muzaffer S. idaresindeki 06 DNU 867 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hafif ticari araç, takla atarak yol kenarında park halinde olan 09 H 3686 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, burada sürekli trafik kazalarının yaşandığını belirten vatandaşlar ışıklandırma sistemi istedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.