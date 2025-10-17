Haberler

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da kavşakta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da kavşaktan dönmek için bekleyen kamyona otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Bezmi Barış Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 26'ncı kilometresindeki Köprüören kavşağında meydana geldi. Bezmi Barış Çakmak yönetimindeki 06 ENK 936 plakalı otomobil, Tavşanlı ilçe yoluna dönmek için kavşakta bekleyen 43 UC 658 plakalı kamyona çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan S.F.K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada, hayatını kaybeden Çakmak'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
