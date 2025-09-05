Kütahya'da Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kütahya'da düzenlenen toplu sünnet şöleninde 48 çocuk sünnet edildi.

Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar için belediye bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Sünnet çocukları ve aileleri, kortej eşliğinde belediyeye ait üstü açık otobüs ve araçlarla şehir turu attı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların heyecanına ortak olmak ve bir geleneği yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik kapsamında çalıştıklarını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Yavrularımızın sağlıkla bu süreci atlatabilmesi için emek veren Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin kıymetli yönetimine ve fedakar doktorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde çocuklarımız güven içinde, sağlık ve huzurla bu önemli adımı geride bıraktı."

Sünnet olan çocuklara "geçmiş olsun" dileklerini de ileten Kahveci, diğer protokol üyeleriyle onlara çeşitli hediyeler takdim etti.