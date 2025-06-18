Kütahya'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kütahya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü Ramazan İrtegün, refüje çarptıktan sonra su tahliye kanalına düşerek hayatını kaybetti.
Kütahya'da refüje çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.
Ramazan İrtegün (40) idaresindeki 43 AGV 982 plakalı cam şişe yüklü tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 38. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Bir süre sürüklenerek su tahliye kanalına düşen tırın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.
İrtegün'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel