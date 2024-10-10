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TEMA Gönüllüleri Kütahya'da Anaokulu Öğrencileri ile Doğa Bilinci Oluşturdu

TEMA Gönüllüleri Kütahya'da Anaokulu Öğrencileri ile Doğa Bilinci Oluşturdu
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Kütahya'da TEMA gönüllüleri, Şehit Semih Akyıldız Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle meşe palamudu dikti. Etkinlikte doğal yaşam ve çevre bilinci hakkında bilgi verildi. TEMA Kütahya İl Temsilciliği yöneticisi Nuriye Doğanlar, çocuklara doğa bilinci kazandırarak gelecekte çevre sorunlarıyla mücadele edeceklerini belirtti.

Kütahya'da bir anaokulunu ziyaret eden Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, öğrencilerle meşe palamutlarını saksılarda toprakla buluşturdu.

Okullarda farkındalık etkinlikleri düzenleyen TEMA Kütahya Temsilciliğine bağlı gönüllüler, Şehit Semih Akyıldız Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bahçesinde öğrencilerle buluşan gönüllüler, doğal yaşam ve TEMA ile ilgili bilgiler aktardı.

Gönüllüler, öğrencilerle saksılara meşe palamudu dikerek can suyu verdi.

TEMA Kütahya İl Temsilciliği yöneticisi Nuriye Doğanlar, gazetecilere, Kütahya'daki birçok okulda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerde doğaya ve çevreye dikkati çektiklerini belirten Doğanlar, "Çocuklarımıza çevre bilinci verebilirsek dünyada çevre sorunlarının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Umut yeşertmeye ve geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz." dedi.

TEMA gönüllüleri etkinlik kapsamında öğrencilerle şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Güncel Çevre

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