Kütahya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi saklandığı çalılık alanda yakalandı - Haberler

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Kütahya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi saklandığı çalılık alanda yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi saklandığı çalılık alanda yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aliköy'de yaşayan Bekir Çakmak'ı (59) ev telefonundan arayıp kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, "Hakkınızdaki şikayetten dolayı savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Evinize gelecek görevliye ne kadar paranız ve ziynet eşyası varsa verin, incelenecek." yalanını söyledi.

Çakmak, bir süre sonra evine gelen M.Y'den şüphelenerek, yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını vermedi. Ev sahibinin, jandarmaya haber vereceğini, ekip gelince altınlarını teslim edeceğini söylemesi üzerine paniğe kapılan M.Y, bir bahaneyle dışarı çıkıp kaçtı.

Çakmak'ın ihbarıyla köye gelen İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı köy yakınında kırsal alanda çalıların arkasında saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Tavşanlı Hisarcık Kütahya Güncel Haberler

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