Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 4 Bizans Sütun Başlığı Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan jandarma operasyonunda, Bizans dönemine ait 4 mermer sütun başlığı bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Eserler, Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal mahalledeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermerden 4 sütun başlığı bulundu.

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sütun başlıkları ise Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
