Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 4 Bizans Sütun Başlığı Ele Geçirildi
Kütahya'da yapılan jandarma operasyonunda, Bizans dönemine ait 4 mermer sütun başlığı bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Eserler, Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kütahya'da bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal mahalledeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermerden 4 sütun başlığı bulundu.
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sütun başlıkları ise Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel