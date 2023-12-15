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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 21 Parça Eşya Ele Geçirildi

15 Aralık 2023 16:07 Güncelleme: 16:08 Abone Ol

Kütahya'da durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 21 parça eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan antikacı sürücünün işlemleri devam ediyor.