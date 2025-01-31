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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 120 Parça Obje Ele Geçirildi

Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 120 Parça Obje Ele Geçirildi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 120 tarihi eser, dedektör, kurusıkı tabancalar, ruhsatsız tüfekler ve izinsiz kazılarda kullanılan kimyasal patlayıcılar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki çeşitli dönemlere ait 120 parça obje ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gediz ilçesine bağlı Yeniköy köyündeki bir evde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 120 obje, dedektör, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve izinsiz kazılarda kullanıldığı değerlendirilen bir miktar kimyasal patlayıcı madde ile 19 elektrikli fünye ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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