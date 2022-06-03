Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanapa ilçesi ile kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda, el yazması Kur'an-ı Kerim, Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen av tüfeği, gümüş sikke, 8 dedektör ve 3 yer altı sinyal görüntüleme cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Muharrem Cin - Güncel