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Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 148 Parça Ele Geçirildi

Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 148 Parça Ele Geçirildi
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Simav ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüphelinin evinde toplamda 148 parça tarihi eser bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde 148 parça tarihi eser ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişli köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.Ç'nin adresine baskın yaptı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada dolabın içine gizlenmiş halde 94 sikke, 46 tarihi obje, 8 yüzük ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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