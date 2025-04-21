Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 148 Parça Ele Geçirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde 148 parça tarihi eser ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişli köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.Ç'nin adresine baskın yaptı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada dolabın içine gizlenmiş halde 94 sikke, 46 tarihi obje, 8 yüzük ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.