Kütahya'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'da üç katlı tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki üç katlı tarihi ahşap binadan yükselen alevleri görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bitişikteki diğer ahşap binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Tarihi binayı kullanılamaz hale getiren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.