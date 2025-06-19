Kütahya'da Tahta Palet Üretim Atölyesinde Yangın

KÜTAHYA'da, keresteciler sitesindeki tahta palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan keresteciler sitesindeki Bayram A.'ya ait tahta palet üretim atölyesinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyedeki tahta paletleri sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.