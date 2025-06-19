Kütahya'da Tahta Palet Üretim Atölyesinde Yangın

Kütahya'da Tahta Palet Üretim Atölyesinde Yangın
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Kütahya'daki keresteciler sitesinde bulunan bir tahta palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da, keresteciler sitesindeki tahta palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan keresteciler sitesindeki Bayram A.'ya ait tahta palet üretim atölyesinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyedeki tahta paletleri sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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