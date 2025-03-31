Kütahya'da Tabancayla Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da meydana gelen kavgada 22 yaşındaki Ceyhun Sönmez'i tabancayla ağır yaralayan Uğur Ö. operasyonla yakalanarak tutuklandı. Sönmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kütahya'da çıkan kavgada 22 yaşındaki genci tabancayla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ağaçköy Regülatörü yakınlarında Ceyhun Sönmez'i tabancayla vurduktan sonra kaçan Uğur Ö'nün (29), Zafertepe Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sönmez'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel