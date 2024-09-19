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Kütahya'da Tabanca ve Tüfekle Poz Veren 10 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Tabanca ve Tüfekle Poz Veren 10 Şüpheli Yakalandı
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Kütahya'da sosyal medyada tabanca ve tüfekle poz vererek fotoğraf paylaşan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÜTAHYA'da tabanca ve tüfekle poz verdikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca-tüfek ve mühimmat fotoğrafları paylaşanlara yönelik inceleme başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin destek verdiği incelemede, tabancayla poz verip fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 21 hesap tespit edildi. Hesapların yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler Ö.A., E.K., O.Y., Ş.Y., A.K., M.K., E.E., M.Y.T., C.C. ve A.H. evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 62 adet fişek, 37 adet kurusıkı fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 133 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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