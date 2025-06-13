Kütahya'da Tabanca Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Tabanca Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 15 yaşındaki O.Y.'nin oynadığı ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu 19 yaşındaki ablası Nisa Nur Y. hayatını kaybetti. Olayda, tabancadan çıkan merminin genç kıza isabet ettiği belirtildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki bir evde ailesiyle yaşayan O.Y. (15) masanın üstünde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynadığı sırada silah ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi, mutfaktaki ablası Nisa Nur Y'ye (19) isabet etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Nisa Nur Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tabancayı kullandığı iddia edilen erkek kardeş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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