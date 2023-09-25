Kütahya'da Şüpheli Şahıstan Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahıstan 0,16 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinde 0,16 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Yaya Devriye Ekipleri tarafından Börekçiler Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.Ç. (29) isimli şahıstan, kağıt içerisinde 0,16 gram metamfetamin ve payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA