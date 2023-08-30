Kütahya'da Şüpheli Şahıstan Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden 8.47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 8.47 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Servi Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan N.Ç., isimli şahıstan, cam aparatı ile birlikte 8.47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs adli işlemleri sonrası serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel