Kütahya'da Şüpheli Şahıslardan 54 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kütahya'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinden 54 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinden 54 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından Osmangazi Mahallesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.H.Y. (25), K.Ç. (22) ve R.E. (22) isimli şahıslardan 54 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel