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Kütahya'da Şüpheli Ölüm: Selim Özenç Boş Arazide Bulundu

Kütahya'da Şüpheli Ölüm: Selim Özenç Boş Arazide Bulundu
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Tavşanlı ilçesinde Selim Özenç (62), boş arazide ölü olarak bulundu. Savcılık, şüpheli görülen ölüm üzerine soruşturma başlattı. Hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Özenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Selim Özenç (62), boş arazide ölü olarak bulundu. Savcılık, şüpheli görülen ölüm üzerine soruşturma başlattı.

Tavşanlı ilçesi Çukurköy sanayiye yakın arazi de hareketsiz yatan birini görenler polise haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Selim Özenç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinde Selim Özenç'in ölümü şüpheli görüldü ve soruşturma başlatıldı. Özenç'in cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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