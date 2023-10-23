Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 35 kişi ve 8 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda birçok suç unsuruna rastlandı ve bazı suç eşyaları ele geçirildi.

Kütahya'da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada 35 kişi ve 8 araç kontrol edildi

Kütahya'da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 35 şahıs ve 8 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 amir, 6 resmi ekip 12 Personel ve 10 ÇMB personeli ile il sorumluluk bölgelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 35 şahıs, 8 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici alet, 1,26 gram metamfetamin,1,53 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - KÜTAHYA