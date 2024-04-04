Kütahya'da Suç Kaydı Bulunan Irak Uyruklu Zanlı Yakalandı
Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Irak uyruklu zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "yağma, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ruhsatsız silah bulundurma" gibi suçlardan 45 kaydı bulunan Irak uyruklu Ala Haydar Y'yi Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.