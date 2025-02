Kütahya'da 'Spor Her Yerde' projesi tanıtıldı

Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Spor Her Yerde" projesinin tanıtımı gerçekleştirdi.

Halil Akkaş Stadyumu yanında yapılan yeni spor salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Musa Işın, çocuk ve gençlerin spora erişimini projelerle kolaylaştırdıklarını söyledi.

Çocuk ve gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Işın, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Çocuk ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün "Spor Her Yerde" projesi ile çocuklarımız her yerde spor yapabilecek, yeni branşlarla tanışacak."

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da çocuklara önem verdiklerini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerimize çok kıymet veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sadece gençlerimize değil bu ülkenin tüm insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Proje hakkında bilgiler veren Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de "Spor Her Yerde" projesiyle sporu hayatın her alanına dahil etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ile protokol üyeleri hazırlanan platformlarda farklı spor branşlarını deneyimledi.