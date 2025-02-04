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Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kütahya'da social medya hesaplarında silah ve mühimmat görseli paylaşan 12 kişi, yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Operasyon sırasında 13 av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve silah parçası ele geçirildi.

Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden tüfek, tabanca ve mühimmat görseli paylaşan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, söz konusu görselleri paylaştıkları tespit edilen sosyal medya kullanıcılarının adresleri belirlendi.

Kent merkezindeki 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 10'u ruhsatsız 13 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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