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Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 11 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 11 Şüpheli Gözaltında
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Kütahya'da sosyal medya üzerinden silah ve mühimmat görseli paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tüfek, tabanca ve mühimmat görseli paylaşımı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, söz konusu görselleri paylaştıkları tespit edilen sosyal medya kullanıcılarının adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Kent merkezi ile Tavşanlı ilçesindeki 16 adreste yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 133 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A, E.K, İ.M, O.Y, Ş.Y, A.K, M.K, E.E, M.Y.T, M.K. ve C.C'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Sosyal Medya Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Medya

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