Kütahya'da Sokakta Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde 65 yaşındaki Bilal Güneş'in sokakta cansız bedeni bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kütahya'da sokakta bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Yenidoğan Mahallesi Kadın Ana Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, yerdeki Bilal Güneş'in (65) hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Güneş'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel