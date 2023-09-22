Kütahya'da Şok Asayiş Uygulaması: 124 Şahıs ve 75 Araç Kontrol Edildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Şok Asayiş Uygulamasında, 124 şahıs, 75 araç, 7 ticari taksi ve 12 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da polisin Şok Asayiş Uygulamasında, 124 şahıs, 75 araç, 7 ticari taksi ve 12 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü Ekiplerinin katılımıyla 1 Amir, 3 sivil ekip (8 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile il merkezi Gaybi Efendi Caddesi üzerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Şok Uygulamada, 124 şahıs, 75 araç, 7 ticari taksi ve 12 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kontrol ve denetimlerde, şüpheli bir şahıs üzerinden, 27 Adet sentetik ecza hap, 1 gram bonzai ve 2.64 gram esrar ele geçirildi. - KÜTAHYA