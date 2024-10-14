Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Kütahya'da Silahlı Kavga: İki Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Av tüfeği kullanıldı. A.B. ve G.D. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar. Olayın zanlısı için arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Öztürk Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga çıktı.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada A.B. ile G.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Osmangazi Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Kavga Suç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler... Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.