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Kütahya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Kütahya'da araç parkı yüzünden çıkan tartışmada, lastik tamircisi M.B. ile yeni işyeri açan S.E. arasında kavga çıktı. S.E. tabancayla ateş açarak her iki kişiyi de yaraladı.

Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Fuat Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi 40. Sokak'ta araç parkı yüzünden lastik tamircisi M.B. ile yeni iş yeri açan S.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E, arbede sırasında tabancayla ateş ederek kendisini ve M.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.E, yakınları tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü, M.B. ise sağlık ekiplerince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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