Kütahya'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu içerisinde iki kişinin bulunduğu araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekiplerince Fuat Paşa Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın yolcu koltuğunda bulunan M.A. (35) isimli şahıstan yere attığı görülen şeffaf poşet ve kağıt içinde sarılı 2.49 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi. Aracın şoför koltuğunda bulunan Y.B. (30) isimli şahıstan ruhsatını ibraz edemediği 1 adet tabanca ve şarjör içinde basılı 8 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan doktor kontrolünde 1.0 Promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA