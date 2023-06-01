Kütahya'da Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

Kütahya'da yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya il merkezinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları Balıklı Caddesi'ndeki esnafa zor anlar yaşattı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda biriken sel suları yüzünden araçlar ilerlemekte hayli güçlük çekerken, Maltepe Mahallesi Mehmet Çini Caddesi'nde bir araç sel suları içinde mahsur kaldı, araç sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'nde aralarında işçi servisinin de bulundu 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeye çok sayıda su baskını ihbarı gelirken, ekipler evlerde su tahliye çalışması yaptı. - KÜTAHYA