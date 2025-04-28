Kütahya'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, seyir halindeki bir tır motor kısmında alev aldı. Tır şoförü hemen dorseyi ayırarak durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın dorsesine ulaşmadan söndürüldü. Olay nedeniyle yol trafiği kontrollü olarak sağlandı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yasin İşleyen idaresindeki 07 BZR 462 plakalı tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Altıntaş Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Tır şoförü, su yüklü dorseyi çekiciden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Altıntaş Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, tırın dorsesine ulaşmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle kara yolundaki araç trafiği kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel