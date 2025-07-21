Kütahya'da Servis Otobüsü Kazası: 35 Yaralı

Kütahya'da Servis Otobüsü Kazası: 35 Yaralı
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Kütahya'da işçileri taşıyan bir servis otobüsü, akaryakıt tankerine arkadan çarparak 35 kişiyi yaraladı. Olayda yaralananlar hastanelere sevk edildi.

KÜTAHYA'da işçileri taşıyan servis otobüsü, akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada 35 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. A.D. yönetimindeki 43 S 0162 plakalı servis otobüsü, önünde giden İ.K. idaresindeki 34 HU 1655 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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