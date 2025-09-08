Haberler

Kütahya'da Servis Minibüsü ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 7 Yaralı

Kütahya'da Servis Minibüsü ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir servis minibüsünün öğrenci servisi ile çarpışması sonucu 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Olay bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da servis minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci, 7 kişi yaralandı.

Sedat D. idaresindeki 43 S 0588 plakalı servis minibüsü, Fuat Paşa Mahallesi'nde Arif A'nın kullandığı 43 S 0372 plakalı Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi, çöp konteyneri ile park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5'i öğrenci, 7 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Gruptan ayrılan Gürsel Tekin'in sağ kolu, öfkeli kalabalıktan dayak yedi

Gürsel Tekin'in sağ kolunu dövdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak Kedisi kanalının kurucusu Ebru Uzun Oruç ve akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Fenomenlere peş peşe gözaltı! Emniyet'e götürülüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.