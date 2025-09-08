Kütahya'da Servis Minibüsü ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 7 Yaralı
Kütahya'da bir servis minibüsünün öğrenci servisi ile çarpışması sonucu 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Olay bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya'da servis minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci, 7 kişi yaralandı.
Sedat D. idaresindeki 43 S 0588 plakalı servis minibüsü, Fuat Paşa Mahallesi'nde Arif A'nın kullandığı 43 S 0372 plakalı Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi, çöp konteyneri ile park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5'i öğrenci, 7 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.