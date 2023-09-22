Kütahya'da Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta 326 adet uyuşturucu içerikli sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 326 adet uyuşturucu içerikli sentetik ecza hap ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara'dan Kütahya'ya sentetik ecza maddesi getirip sattığı değerlendirilen T.S. isimli şüphelinin aracı il sınırları içerisinde durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 326 adet galara isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli T.S. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan mevcutlu olarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA