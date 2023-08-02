Kütahya'da Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta ve şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta ve şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kütahya-Eskişehir PTS noktasında durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan M.G. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan tahkikat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel