Kütahya'da şehitlik ziyaret edildi

Kütahya'da şehitlik ziyaret edildi
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Kütahya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kütahya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Hava ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaparak dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve diğer protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim de dua etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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