Kütahya'da saman balyası bandından düşen kişi öldü ???????Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, saman balyası yükleme bandından düşen kişi, kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi. ??????? Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, saman balyası yükleme bandından düşen kişi, kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Hamurköy köyünde yaşayan Hüseyin Ziber (32), römorkta bulunan balyaları samanlığa indirmek için 2 metre yükseklikteki bandın üstüne çıktı. Buradan bilinmeyen bir nedenle yere düşüp yaralanan Ziber, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 18 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ziber, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ziber'in cenazesi köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, Ziber'in babası muhtar Yakup Ziber ve yakınlarına başsağlığı diledi. Güncel AA / Ramazan Doğan Evliya Çelebi Dumlupınar Araştırma Kütahya Güncel Haberler

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