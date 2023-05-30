Kütahya'da Sahte Para Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 91 bin 100 lira tutarında 911 adet 100 liralık sahte banknot ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçede alışveriş yapılarak piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu M.A. (24) ve S.G'nin (23) bulunduğu aracı durduran ekipler, şüphelilerin yapılan üst aramasında 91 bin 100 lira tutarında 911 adet 100 liralık sahte banknot ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin sahte banknotları İstanbul'dan getirerek piyasaya sürdükleri öğrenildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.