Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'da ürettiği sahte içkiyi pet şişelerde sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Mecidiye Mahallesi'ndeki bir dükkanda sahte içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Bu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 500 mililitrelik 21 pet su şişesi ve bidonların içinde 26 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.