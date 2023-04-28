Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kütahya'da ürettiği sahte içkiyi pet şişelerde sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da ürettiği sahte içkiyi pet şişelerde sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Mecidiye Mahallesi'ndeki bir dükkanda sahte içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Bu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 500 mililitrelik 21 pet su şişesi ve bidonların içinde 26 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title