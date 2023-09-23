Kütahya'da sahte içki üretip satan şüphelilerden biri tutuklandı

Kütahya'da sahte içki üretip satan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirdi.

Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y. isimli şahsın H.K. isimli şahıs ile birlikte sahte içki üretip 2 farklı kişiye satış yaptığını belirledi.

Konuyla ilgili olarak adli mercilerden alınan kararla, şüphelilere ait 2 ev 1 işyerinde yapılan aramalarda toplamda,136 adet cinsel gücü arttırıcı hap, 6 adet cezerye olarak tabir edilen cinsel içerikli ürün, 0,5 litrelik pet şişe içerisinde el yapımı alkol olabileceği değerlendirilen 35 adet pet şişe, 1 adet kurusıkıdan bozma olarak tabir edilen tabanca, 5 litrelik şişeler de alkol yapımında kullanılan 11 adet dezenfektan ürünü, 1 adet 5 litrelik şişede alkol olabileceği değerlendirilen sıvı, 3 adet 250 cc alkol aroması, 1 adet plastik huni ve viski, votka tarifi olduğu değerlendirilen yazılar bulunan kağıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı H.K. serbest bırakıldı. - KÜTAHYA