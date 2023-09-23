Kütahya'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya'da sahte içki üretip satan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Polis baskınlarında cinsel gücü artıran haplar ve sahte alkol ele geçirildi.

KÜTAHYA'da, sahte içki üreterek sattığı tespit edilip gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler A.Y. ve H.K.'nin sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler takibe alınırken, 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri baskın yaptı. Evlerdeki aramalarda 136 cinsel gücü artıran hap, 17,5 litre sahte alkol, kurusıkı tabanca, 5 litrelik plastik şişede alkol ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. serbest bırakıldı, A.Y. ise tutuklandı.