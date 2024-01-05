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Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir kişi yaralandı

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Kütahya'da Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kütahya'da bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Mehmet Yıldırım (84), Sazak mevkisinde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağından yaralanan Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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