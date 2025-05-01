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Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kütahya'da meydana gelen sağanak, kent merkezinde su baskınlarına ve trafik aksaklıklarına yol açtı. Bir saat süren yağış, birçok mahallede zemin katları etkileyerek araçların sorun yaşamasına neden oldu.

Kütahya'da etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde binaların zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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