KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜTAHYA'da aniden bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da aniden bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya'da hava sıcaklığı 12 dereye düşerken, aniden bastıran sağanak yağış günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle çevreyolu ve kent merkezinde bir çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç yoğun yağış nedeniyle yolda kalırken, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir araç kontrolünden çıkarak su tahliye kanalına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Birinci Organize Sanayi Bbölgesinde ise sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Orta refüjdeki direkleri deviren TIR, makas attı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kütahya, Tragger, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title